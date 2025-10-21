Представлены шорты Тома Аспиналла, кастомизированные под флаг Великобритании

Пресс-служба UFC представила шорты 32-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла, кастомизированные под флаг Великобритании, в которых тот выйдет на бой против экс-временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их поединок состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.