Бокс/ММА

Холлоуэй: кулачка — это самая тупая вещь в мире, а Power Slap вообще отбитая штука

Холлоуэй: кулачка — это самая тупая вещь в мире, а Power Slap вообще отбитая штука
33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй резко высказалась против поединков на голых кулаках и турниров по пощёчинам Power Slap, которая принадлежит Дане Уайту.

«Я никогда не стану драться в кулачке. Это самая тупая вещь в мире. Когда я закончу с ММА, буду на пенсии. Может быть, и решусь провести бой по правилам бокса, но не голых кулаках. Это просто смешно.

Люди, которые выступает в кулачке или в Power Slap, просто психи. Те же пощёчины — это вообще отбитая штука. Зачем мне стоять и говорить: «Давай, врежь мне, а потом я тебе». Это же бред», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

