Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пойду в клетку крушить». Умар Нурмагомедов — о своём настрое перед боем с Баутистой

«Пойду в клетку крушить». Умар Нурмагомедов — о своём настрое перед боем с Баутистой
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал о своём настрое в преддверии боя с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Очень мотивирован. Я провёл всю свою жизнь в зале. Хочу стать чемпионом, и я им стану, по воле Всевышнего. Это обязательно произойдёт. Теперь мне придётся идти в клетку и крушить», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC.

Умару 29 лет. В своём рекорде Молодой орёл имеет 18 побед и одно поражение. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года.

Материалы по теме
Поражение — не приговор. Умар Нурмагомедов ещё станет чемпионом UFC
Поражение — не приговор. Умар Нурмагомедов ещё станет чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android