«Пойду в клетку крушить». Умар Нурмагомедов — о своём настрое перед боем с Баутистой

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал о своём настрое в преддверии боя с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Очень мотивирован. Я провёл всю свою жизнь в зале. Хочу стать чемпионом, и я им стану, по воле Всевышнего. Это обязательно произойдёт. Теперь мне придётся идти в клетку и крушить», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC.

Умару 29 лет. В своём рекорде Молодой орёл имеет 18 побед и одно поражение. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года.