Том Аспиналл — Сириль Ган: дата и время боя, когда и где пройдёт, кто покажет

В субботу, 25 октября, на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ), в главном событии вечера состоится поединок между 32-летним действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и представителем Франции Сирилем Ганом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

Их поединок начнётся не ранее 23:30 мск. Бой, как и весь турнир, будет показан на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.

