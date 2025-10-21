Скидки
Видео: Усман Нурмагомедов встретился с Томом Аспиналлом в ОАЭ

Непобеждённый 27-летний действующий обладатель титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов встретился в отеле в Абу-Даби (ОАЭ) с 32-летним чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

Следующий бой Аспиналл проведёт против экс временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их поединок состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.

