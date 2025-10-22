Том Аспиналл ответил, кто нанёс ему сильнейший удар в карьере. Это россиянин

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл признался, что сильнейший удар ему нанёс россиянин Сергей Павлович во время боя, который был соглавным событием турнира UFC 295 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Их поединок завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

— Какой боец нанёс тебе сильнейший удар в карьере?

— Хороший вопрос. Я бы сказал, что это был Павлович, — сказал Аспиналл в видео TNT Sports.

Следующий бой Аспиналл проведёт против экс временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их поединок состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).