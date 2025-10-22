Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл ответил, кто нанёс ему сильнейший удар в карьере. Это россиянин

Том Аспиналл ответил, кто нанёс ему сильнейший удар в карьере. Это россиянин
Комментарии

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл признался, что сильнейший удар ему нанёс россиянин Сергей Павлович во время боя, который был соглавным событием турнира UFC 295 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Их поединок завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл (W)
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Том Аспиналл
Окончено
TKO
Сергей Павлович

— Какой боец нанёс тебе сильнейший удар в карьере?
— Хороший вопрос. Я бы сказал, что это был Павлович, — сказал Аспиналл в видео TNT Sports.

Следующий бой Аспиналл проведёт против экс временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их поединок состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган
Материалы по теме
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Live
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android