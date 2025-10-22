Чемпион UFC заявил о желании провести тренировку с футболистом Эрлингом Холандом

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, что из всего состава футбольного клуба «Манчестер Сити» хотел бы провести совместную тренировку именно с 25-летним нападающим норвежцем Эрлингом Холандом.

— Кого из игроков ФК «Манчестер Сити» ты бы хотел пригласить на тренировку и почему?

— Скорее всего, я бы хотел потренироваться с Эрлингом Холандом, поскольку он элитный игрок. А вы ждали, что я назову Джеймса Траффорда? (смеётся) — приводит слова Аспиналла портал TNT Sports.

Следующий бой Аспиналл проведёт против экс временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их поединок состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).