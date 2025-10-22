Победитель боя Джейк Пол — Джервонта Дэвис получит большой бонус в случае нокаута

Победитель предстоящего поединка между видеоблогером и боксёром Джейком Полом и непобеждённым американцем Джервонтой Дэвисом получит бонус в случае нокаута. Об этом рассказал Джейк.

«Не знаю, могу ли я об этом говорить, но будет очень и очень большой бонус за нокаут», — сказал Пол в подкасте Doubl3 Coverage, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Выставочный бой между Полом и Дэвисом запланирован на 14 ноября. В июне нынешнего года Джейк одержал победу в поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Дэвис в предыдущем бою встречался с соотечественником Ламонтом Роучем – противостояние завершилось вничью.

