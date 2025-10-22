Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Победитель боя Джейк Пол — Джервонта Дэвис получит большой бонус в случае нокаута

Победитель боя Джейк Пол — Джервонта Дэвис получит большой бонус в случае нокаута
Комментарии

Победитель предстоящего поединка между видеоблогером и боксёром Джейком Полом и непобеждённым американцем Джервонтой Дэвисом получит бонус в случае нокаута. Об этом рассказал Джейк.

«Не знаю, могу ли я об этом говорить, но будет очень и очень большой бонус за нокаут», — сказал Пол в подкасте Doubl3 Coverage, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Выставочный бой между Полом и Дэвисом запланирован на 14 ноября. В июне нынешнего года Джейк одержал победу в поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Дэвис в предыдущем бою встречался с соотечественником Ламонтом Роучем – противостояние завершилось вничью.

Материалы по теме
Джейк Пол – Джервонта Дэвис: сможет ли блогер сокрушить топового боксёра? LIVE
Live
Джейк Пол – Джервонта Дэвис: сможет ли блогер сокрушить топового боксёра? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android