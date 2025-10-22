«Где мой кофе?» Хабиб подшутил над Усманом Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов подшутил над непобеждённым бойцом, действующим чемпионом PFL в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

«Где мой кофе? Почему ты думаешь только о себе? Он никогда не приносит мне кофе. Думаешь, я его не заслуживаю?» — пошутил Хабиб над Усманом в видео, опубликованном в социальных сетях Хавьера Мендеса.

Усман Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном и ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением. Три последних боя Нурмагомедова — решением судей.