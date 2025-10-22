Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Где мой кофе?» Хабиб подшутил над Усманом Нурмагомедовым

«Где мой кофе?» Хабиб подшутил над Усманом Нурмагомедовым
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов подшутил над непобеждённым бойцом, действующим чемпионом PFL в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

«Где мой кофе? Почему ты думаешь только о себе? Он никогда не приносит мне кофе. Думаешь, я его не заслуживаю?» — пошутил Хабиб над Усманом в видео, опубликованном в социальных сетях Хавьера Мендеса.

Усман Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном и ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением. Три последних боя Нурмагомедова — решением судей.

Материалы по теме
Возвращение Волкова и Нурмагомедова, титульник Аспиналла. Главные бои недели
Возвращение Волкова и Нурмагомедова, титульник Аспиналла. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android