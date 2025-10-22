Аспиналл отреагировал на прогноз своего боя с Ганом на UFC 321 от ИИ

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу прогноза искусственного интеллекта (ИИ) на его предстоящий поединок с представителем Франции Сирилем Ганом. Бой состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321.

– Мы попросили искусственный интеллект проанализировать предстоящий бой. По прогнозам ИИ, Том будет контролировать клетку, повалит соперника на пол и завершит поединок во втором раунде. Как ты на это смотришь?

– Если это то, что говорит ИИ, то должно быть правдой (смеётся)! Посмотрим в субботу, – сказал Аспиналл на канале RMC Sport Combat в YouTube.

