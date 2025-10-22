Скидки
«Подготовил кое-что». Александр Волков вспомнил Mortal Kombat перед боем на UFC 321

«Подготовил кое-что». Александр Волков вспомнил Mortal Kombat перед боем на UFC 321
Известный российский боец смешанных единоборств второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где в шутку высказался о предстоящем поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Спортсмены встретятся на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

«Подготовил кое-что к бою», — написал Волков, добавив скриншот к сообщению.

Фото: Скриншот из социальной сети

В общей сложности на счету Волкова в смешанных единоборствах 38 побед (24 – нокаутом) и 11 поражений. В активе Алмейды в ММА 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (восемь – нокаутом) и потерпел три поражения.

