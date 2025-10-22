«Подготовил кое-что». Александр Волков вспомнил Mortal Kombat перед боем на UFC 321

Известный российский боец смешанных единоборств второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где в шутку высказался о предстоящем поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Спортсмены встретятся на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Подготовил кое-что к бою», — написал Волков, добавив скриншот к сообщению.

Фото: Скриншот из социальной сети

В общей сложности на счету Волкова в смешанных единоборствах 38 побед (24 – нокаутом) и 11 поражений. В активе Алмейды в ММА 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (восемь – нокаутом) и потерпел три поражения.

