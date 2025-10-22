Тренер Делла Маддалены: бой с Махачевым для Джека будет легче, чем с Мухаммадом

Бен Викерс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября.

«Мне нравится этот поединок. Думаю, с точки зрения стилистики этот бой может оказаться легче, чем с Белалом. Белал более непредсказуемый, с ним сложнее работать, в то время как Ислам — более традиционный ударник. Конечно, он немного меньше по размеру, но я не сомневаюсь, что он наберёт вес. Здесь может быть два варианта: либо то, что ему не нужно гонять вес, поможет ему, либо лишние килограммы повлияют на выносливость. Пока сложно сказать, как это скажется.

Насколько я знаю, Махачев никогда не дрался на профессиональном уровне в полусреднем весе. Это будет его первый бой в новой категории – сразу титульный, на пять раундов против чемпиона. Это серьёзное испытание для Ислама. Конечно, у него впечатляющий послужной список и он доминировал над соперниками в последнее время. Это делает его фаворитом, но я считаю, что этот бой сложится для Делла Маддалены хорошо», — сказал Викерс в интервью Southern Cross Combat.