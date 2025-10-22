Скидки
Аспиналл прояснил состояние своего колена перед боем с Ганом на UFC 321

Аспиналл прояснил состояние своего колена перед боем с Ганом на UFC 321
Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу травмы колена, которая у него была в 2022 году. Сообщалось, что спортсмен тогда получил разрыв мениска. В результате Тому потребовалась операция. 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на UFC 321 Том сразится с французом Сирилем Ганом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

– Я видел, как твой хирург говорит о возможной потере подвижности после операции. Но в итоге, похоже, ты вернулся ещё сильнее.
– Да, теперь это больше не недостаток — всё исправлено! Меня оперировал один из лучших хирургов Великобритании. Потом я проходил длительную реабилитацию — больше года. Сейчас всё отлично, со мной всё прекрасно. Я действительно счастлив, как всё сложилось после операции, — сказал Аспиналл на канале RMC Sport Combat в YouTube.

UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Live
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE

