Кремлёв заявил, что отчисления букмекеров на развитие спорта превышают бюджет Минспорта

Глава ассоциации IBA Умар Кремлёв сообщил, что отчисления букмекеров от ставок на спорт составляют около 40 млрд рублей, что превышает суммы, которые выделяют на спорт в Министерстве спорта.

«Была идея создания такой платформы, которая позволит давать отчисления на спорт — сегодня они есть. Букмекеры тратят на рекламу около 150 миллиардов в год, потому что ставку можно сделать только на спорт.

И благодаря этому Министерство спорта получает отчисления. Помимо этого, букмекеры заключают с федерациями спорта контракты рекламные. И сегодня спорт, если в общем взять, получает около 170-180 миллиардов рублей в год. Бюджет Минспорта при этом 50 или 60 миллиардов», — приводит слова Кремлёва RTVI.