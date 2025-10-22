Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Чимаев жёстко ответил на недавние слова Алискерова в свой адрес

Чемпион UFC Чимаев жёстко ответил на недавние слова Алискерова в свой адрес
Комментарии

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на недавние слова россиянина Икрама Алискерова. Ранее тот заявил, что готов принять поединок с Чимаевым даже на коротком уведомлении.

«Зачем люди дают интервью этим **********? Когда я говорю, что буду драться с кем-то из дагестанцев, это межнациональная проблема. Когда говорят, они будут драться со мной, это спорт. Хватит быть лицемерными», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях, добавив скриншот интервью с Алискеровым.

Напомним, Чимаев и Алисаров уже встречались друг с другом. В 2019 году Хамзат нокаутировал Икрама в первом раунде боя на турнире Brave CF.

Материалы по теме
Эксклюзив
Волков: Чимаев для популярности России делает больше Немкова. И называет себя россиянином

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android