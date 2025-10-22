Чемпион UFC Чимаев жёстко ответил на недавние слова Алискерова в свой адрес

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на недавние слова россиянина Икрама Алискерова. Ранее тот заявил, что готов принять поединок с Чимаевым даже на коротком уведомлении.

«Зачем люди дают интервью этим **********? Когда я говорю, что буду драться с кем-то из дагестанцев, это межнациональная проблема. Когда говорят, они будут драться со мной, это спорт. Хватит быть лицемерными», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях, добавив скриншот интервью с Алискеровым.

Напомним, Чимаев и Алисаров уже встречались друг с другом. В 2019 году Хамзат нокаутировал Икрама в первом раунде боя на турнире Brave CF.

