На бывшую жену Дмитрия Бивола могут завести два уголовных дела — источник

На бывшую супругу именитого российского боксёра Дмитрия Бивола Екатерину могут завести сразу два уголовных дела — в Казахстане и Киргизии. Как информирует телеграм-канал «Mash на спорте», поводом для возбуждения дел могут быть недавние оскорбительные слова Екатерины в адрес киргизов и казахов, которые она произнесла на своей странице в социальных сетях. По данным источника, МВД этих стран уже начали проверку.

Сообщается, что уголовные дела в отношении Екатерины могут завести по статьям о разжигании национальной и религиозной розни. Девушка отреагировала на запрос источника, подчеркнув, что уже проконсультировалась со своим юристом. От дальнейших комментариев она отказалась.

Экс-жена Бивола выступила с заявлением по поводу боксёра: