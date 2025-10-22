Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

«Александр может сняться в телепроекте в Китае. Сейчас идут переговоры», — приводит слова Шанхоева ТАСС.

Александру Емельяненко 44 года. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире NFL 2 в декабре, россиянин проиграл техническим нокаутом соотечественнику Алексею Гончарову. Всего на его счету в MMA 29 побед и девять поражений.

Ранее Емельяненко сообщил, что успешно завершил курс лечения. Спортсмена выписали из медицинского центра при МГУ.