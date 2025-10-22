«Чёрт, должен признаться». Дастин Порье высказался о жизни после завершения карьеры

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье признался, что не ожидал, насколько сложно будет адаптироваться к жизни после завершения карьеры.

«Да, всё оказалось сложнее, чем я думал. Я ожидал, что почувствую облегчение. Когда я наконец повесил перчатки, то решил, что этот груз сойдёт с плеч. Мне казалось, что исчезнет это ощущение, когда нужно становиться лучше, чтобы подготовиться к следующему сопернику. Ведь я двадцать лет жил с этой мыслью. Полагал, что это будет как выдох, что жизнь начнётся по-новому. Но, если честно, пока этого не произошло.

Возможно, я всё ещё пытаюсь это осознать. Может, нужно больше времени. Ведь когда столько лет просыпаешься с огнём внутри, чтобы стать лучше, изучать новые приёмы, задавать вопросы, — это становится частью твоего «я». Это был путь самопознания через ММА. А потом вдруг просыпаешься — и всего этого больше нет, хотя пламя всё ещё внутри. Но я понимаю, что больше не смогу вернуться. После поражений я всегда исправлял ситуацию и возвращался сильнее. А теперь — нет. Мне больше не поднимут руку в знак победы.

Я скучаю по этому больше, чем думал. Всё ещё проживаю это день за днём. Время лечит, но я просто надеюсь, что найду свой ритм. Стараюсь не давать себе бездельничать. Но, чёрт, должен признаться, дни стали длиннее. Когда ты не просыпаешься ради тренировок, не возвращаешься домой, чтобы снова тренироваться, не выходишь на пробежку… Это был не просто спорт, в котором я выступал, это был мой образ жизни. И я всё ещё учусь жить без этого», — сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Материалы по теме 26% россиян смотрели бой между Хабибом и Порье — UFC

Порье принял участие в благотворительности после ухода из UFC: