Том Аспиналл ответил, согласится ли на бой с Алексом Перейрой

Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой (Бразилия).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Не сказал бы, что я думаю об этом. Если UFC предложит такой бой, я соглашусь. Если нет, ну и ладно», — сказал Аспиналл в интервью New York Post.

В настоящий момент на счету Аспиналла в смешанных единоборствах 18 поединков, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения. В активе Перейры в ММА 16 боёв, где он добыл 13 побед и потерпел три поражения.

Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом:

