UFC 321: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном событии спортивного мероприятия встретятся чемпион промоушена в тяжёлом весе Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Для британца этот поединок станет первой полноценной защитой титула.
Также отметим, что участие в главном карде турнира примет Умар Нурмагомедов, противостоять которому будет Марио Баутиста. А Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой (Бразилия).
Полный кард турнира UFC 321
Основной кард:
Том Аспиналл — Сириль Ган;
Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;
Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.
Предварительный кард:
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
Азат Максум — Митч Рапосо;
Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.
Тернистый путь Волкова к титульнику UFC: