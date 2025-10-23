Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 321: полный кард участников, список бойцов

UFC 321: полный кард участников, список бойцов
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном событии спортивного мероприятия встретятся чемпион промоушена в тяжёлом весе Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Для британца этот поединок станет первой полноценной защитой титула.

Также отметим, что участие в главном карде турнира примет Умар Нурмагомедов, противостоять которому будет Марио Баутиста. А Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой (Бразилия).

Полный кард турнира UFC 321
Основной кард:

Том Аспиналл — Сириль Ган;
Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;
Александр Волков — Жаилтон Алмейда;
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.

Предварительный кард:

Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;
Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;
Азат Максум — Митч Рапосо;
Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;
Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;
Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;
Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.

Материалы по теме
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Live
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android