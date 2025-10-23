UFC 321: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном событии спортивного мероприятия встретятся чемпион промоушена в тяжёлом весе Том Аспиналл и француз Сириль Ган. Для британца этот поединок станет первой полноценной защитой титула.

Также отметим, что участие в главном карде турнира примет Умар Нурмагомедов, противостоять которому будет Марио Баутиста. А Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой (Бразилия).

Полный кард турнира UFC 321

Основной кард:

Том Аспиналл — Сириль Ган;

Вирна Жандироба — Маккензи Дерн;

Александр Волков — Жаилтон Алмейда;

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста;

Александар Ракич — Азамат Мурзаканов.

Предварительный кард:

Икрам Алискеров — Чун Ён Пак;

Людовит Клейн — Матеуш Ребецки;

Азат Максум — Митч Рапосо;

Хамди Абдельвахаб — Крис Барнетт;

Абдул-Карим Аль-Сельвади — Матеус Камило;

Натаниэль Вуд — Хосе Дельгадо;

Жаклин Аморим — Мидзуки Иноуэ.

