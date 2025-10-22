Скидки
Аллен рассказал о плане на потенциальный бой с Чимаевым

Американский средневес Брендан Аллен высказался о потенциальном поединке с чемпионом лиги в среднем весе россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Мы будем с ним бороться два раунда, после чего он устанет и я его изобью. Думаю, Хамзата можно победить иначе, чем на земле или через защиту от тейкдаунов. Я достаточно хорош в партере, чтобы измотать Хамзата. Никто не спорит, он способен меня перевести. Но сколько раз ему это удастся?

Сколько пройдёт времени, прежде чем он устанет и допустит ошибку? Возможно, у меня получится контратаковать на земле, поймав его на приём», — приводит слова Аллена Home of Fight.

