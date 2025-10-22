Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Топурии в адрес Махачева с поддёвкой

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал недавние слова чемпиона промоушена в лёгком весе Илии Топурии в адрес Ислама Махачева. Ранее испанец с грузинскими корнями, высказываясь об Исламе, заявил следующее: «Если он проиграет, может возвращаться на свою ферму в Дагестан и продолжать пасти овец».

«Знаешь, как сказал однажды Мэнни Пакьяо, любой человек, особенно спортсмен, который ведёт себя надменно, обязательно будет унижен. Такие у него слова прекрасные. Не знаю, можно что угодно говорить. Можно также сказать, что Илию Топурию отправим в магазин одежды – заново её продавать. У Ислама и так есть ферма. И так у него есть овцы. Он этим и без этого занимается, без советов Илии», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем с Марио Баутистой на UFC 321.

