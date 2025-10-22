Скидки
Умар Нурмагомедов высказался о возможном бое с Петром Яном в России

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с соотечественником Петром Яном, занимающим третью позицию в дивизионе.

«Будет ли у меня желание попросить UFC провести бой с Яном в России? Титульный бой в России вряд ли проведут. В Абу-Даби было бы, конечно, интересно подраться. Могли бы все приехать, поддержать. Даже если боец попросит, это всегда дело руководства. Думаю, какая-то просьба будет мало что значить. Не вижу это возможным», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане:

