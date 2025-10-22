Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему сказал Хабиб после поражения Мерабу Двалишвили

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему сказал бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов после поражения в титульном поединке с американо-грузином Мерабом Двалишвили.

— Хабиб говорил, что к каждому спортсмену свой подход и слова. Вспомнишь, что он тебе сказал после поражения?

— Сказал, что обязательно вернёмся, — сказал Умар Нурмагомедов на YouTube-канале Namys Fighting.

25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Марио Баутистой. Двалишвили на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США), проведёт реванш с российским экс-чемпионом Петром Яном.