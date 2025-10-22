Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: экс-боец UFC Нейт Диаз посетил шоу WWE и попозировал с мировым титулом промоушена

Видео: экс-боец UFC Нейт Диаз посетил шоу WWE и попозировал с мировым титулом промоушена
Комментарии

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз посетил еженедельное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Raw, которое прошло в ночь на 21 октября в Сакраменто, в родном для Нейта штате Калифорния.

За кулисами экс-звезда UFC попозировал с мировым титулом в тяжёлом весе, который во время шоу был вакантным из-за травмы плеча Сета Роллинса, который владел им ранее. На Raw были выявлены два рестлера, которые сразятся за пояс — СМ Панк и Джей Усо.

40-летний Нейт Диаз в последний раз выходил в октагон в сентябре 2022 года. На UFC 279 он победил Тони Фергюсона удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Суперталанту не хватает характера
Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Суперталанту не хватает характера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android