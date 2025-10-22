Видео: экс-боец UFC Нейт Диаз посетил шоу WWE и попозировал с мировым титулом промоушена

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз посетил еженедельное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Raw, которое прошло в ночь на 21 октября в Сакраменто, в родном для Нейта штате Калифорния.

За кулисами экс-звезда UFC попозировал с мировым титулом в тяжёлом весе, который во время шоу был вакантным из-за травмы плеча Сета Роллинса, который владел им ранее. На Raw были выявлены два рестлера, которые сразятся за пояс — СМ Панк и Джей Усо.

40-летний Нейт Диаз в последний раз выходил в октагон в сентябре 2022 года. На UFC 279 он победил Тони Фергюсона удушающим приёмом в четвёртом раунде.