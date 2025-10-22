Умар Нурмагомедов рассказал о желании быть активном чемпионом из-за 4-х защит Двалишвили

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал о своей готовности стать активным чемпионом на фоне четырёх титульных защит в 2025-м американо-грузинского атлета Мераба Двалишвили.

— Ты сказал, что хочешь быть активным в качестве чемпиона. Мераб в этом году уже провёл четвёртый бой, насколько ты, в случае завоевания пояса, готов поддерживать эту высокую планку?

— Всегда есть много факторов, от которых ты отталкиваешься, чтобы подраться, чтобы подготовиться к какому-то бою. Если ты не травмирован, со здоровьем всё хорошо, три боя спокойно можно делать, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции UFC 321.