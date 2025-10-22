Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов рассказал о желании быть активном чемпионом из-за 4-х защит Двалишвили

Умар Нурмагомедов рассказал о желании быть активном чемпионом из-за 4-х защит Двалишвили
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал о своей готовности стать активным чемпионом на фоне четырёх титульных защит в 2025-м американо-грузинского атлета Мераба Двалишвили.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

— Ты сказал, что хочешь быть активным в качестве чемпиона. Мераб в этом году уже провёл четвёртый бой, насколько ты, в случае завоевания пояса, готов поддерживать эту высокую планку?
— Всегда есть много факторов, от которых ты отталкиваешься, чтобы подраться, чтобы подготовиться к какому-то бою. Если ты не травмирован, со здоровьем всё хорошо, три боя спокойно можно делать, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции UFC 321.

Материалы по теме
Поражение — не приговор. Умар Нурмагомедов ещё станет чемпионом UFC
Поражение — не приговор. Умар Нурмагомедов ещё станет чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android