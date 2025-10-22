«Единственный, кто не упал». Экс-чемпион WWE рассказал о мощном ударе Леснара в бою

42-летний американский рестлер и пауэрлифтер Адам Джозеф Шерр, известный под псевдонимом Брон Строуман, рассказал об инциденте во время поединка с Броком Леснаром на шоу WWE Royal Rumble — 2020.

В ходе поединка Брон нанёс ударом коленом в голову Брока, переборщив с его силой. Это разозлило Леснара, который в ответ нанёс сильный удар кулаком.

Фото: Кадр из трансляции

«Подумал: «Почему ты так сильно меня бьёшь? Я не хотел тебя ударить!» Мне также нравится думать, что я один из очень немногих, если не единственный человек, который когда-либо получал хук справа от Брока Леснара и не упал от него. Он определённо потряс меня этим, это немного разозлило меня, потому что вы можете потом увидеть, как примерно через 30 секунд я попытался оторвать ему голову «клоузлайном», а потом у нас состоялся небольшой разговор типа: «Ладно, давай вернёмся к нашей работе», — сказал Строуман на подкасте Hall of Fame.