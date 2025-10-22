Скидки
«Будет эпично». Умар Нурмагомедов объяснил, как хочет войти в историю ММА

«Будет эпично». Умар Нурмагомедов объяснил, как хочет войти в историю ММА
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов в преддверии поединка с Марио Баутистой на турнире UFC 321 заявил о своём желании войти в историю ММА.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Наверное, чтобы войти в историю самого спорта ММА, будет достаточно просто с первого раза стать чемпионом, забрать пояс. Потому что это уже будет эпично, когда двое братьев стали чемпионами. У нас ещё и Усман есть, который хочет завоевать все пояса мира (улыбается). Думаю, даже просто стать чемпионом будет хорошо и похвально, но, конечно, хочу оставить след. Сейчас далеко до этого: сначала хочу стать чемпионом, а дальше — поговорим», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции UFC 321.

