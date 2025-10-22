«Будет эпично». Умар Нурмагомедов объяснил, как хочет войти в историю ММА

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов в преддверии поединка с Марио Баутистой на турнире UFC 321 заявил о своём желании войти в историю ММА.

«Наверное, чтобы войти в историю самого спорта ММА, будет достаточно просто с первого раза стать чемпионом, забрать пояс. Потому что это уже будет эпично, когда двое братьев стали чемпионами. У нас ещё и Усман есть, который хочет завоевать все пояса мира (улыбается). Думаю, даже просто стать чемпионом будет хорошо и похвально, но, конечно, хочу оставить след. Сейчас далеко до этого: сначала хочу стать чемпионом, а дальше — поговорим», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции UFC 321.