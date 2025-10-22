«Обязательный план». Умар Нурмагомедов присоединится к лагерю Махачева после UFC 321
Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов заявил о том, что присоединится к тренировочному лагерю своего соотечественника Ислама Махачева после поединка с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.
UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста
— Если бой с Баутистой пройдёт хорошо, планируешь вылететь в лагерь Ислама?
— Да, конечно. После боя обязательный план вылететь туда и присоединится к команде, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Ислам в данный момент готовится к поединку с австралийским чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой. Их сражение пройдёт 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
