«Обязательный план». Умар Нурмагомедов присоединится к лагерю Махачева после UFC 321

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов заявил о том, что присоединится к тренировочному лагерю своего соотечественника Ислама Махачева после поединка с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.

— Если бой с Баутистой пройдёт хорошо, планируешь вылететь в лагерь Ислама?

— Да, конечно. После боя обязательный план вылететь туда и присоединится к команде, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ислам в данный момент готовится к поединку с австралийским чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой. Их сражение пройдёт 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.