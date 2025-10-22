«Прославился благодаря моему имени». Пэдди Пимблетт — об Илие Топурии

Британский боец и шестой номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал чемпиона дивизиона испано-грузинского атлета Илию Топурию.

«Никто бы не узнал Илию Топурию, если бы не я. Он прославился благодаря моему имени… Он такой же фальшивый, как и половина его подписчиков. Доказано, что половина его подписчиков в социальных сетях — боты. Топурия просто подражатель Макгрегора, меня от него уже тошнит. Он немец. Он даже не испанец, он даже не грузин. Он родился в Германии, он немец», — приводит слова Пимблетта издание Marca.

Ранее журналист Альваро Кольменеро заявил, что следующим соперником Топурии станет Пимблетт.