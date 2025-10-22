Фото: экс-чемпион WWE Макинтайр посетил арену клуба НХЛ «Юта Мамонт»

40-летний шотландский рестлер Дрю Макинтайр, выступающий в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), посетил арену «Дельта-центр», на котором выступает клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Мамонт».

Фото: Пресс-служба «Юты Мамонт»

«Выглядит, как будто сегодня вечером у Таски появился новый друг», — подписали фотографии в «Юте».

Фото: Пресс-служба «Юты Мамонт»

Макинтайр — бывший двукратный чемпион WWE, обладатель титула в тяжёлом весе, интерконтинентальный чемпион WWE, чемпион NXT и двукратный командный чемпион WWE.

После семи матчей в сезоне-2025/2026 НХЛ хоккеисты из «Юты» пять побед (три по буллитам) и потерпели два поражения, занимая четвёртое место в Западной конференции.