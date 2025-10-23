Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Баутиста: Двалишвили показал, как победить Умара Нурмагомедова

Баутиста: Двалишвили показал, как победить Умара Нурмагомедова
Комментарии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с экс-претендентом на титул россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Мераб уверенно забрал третий, четвертый и пятый раунды. Немного шоу, уверенный контроль… Я отдал победу Мерабу. Начиная с третьего раунда, он пошёл вперёд и задал темп. Он показал, как победить Нурмагомедова», — сказал Баутиста на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

Материалы по теме
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Live
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE

Тренировка бойца UFC Умара Нурмагомедова после перелома руки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android