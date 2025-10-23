Баутиста: Двалишвили показал, как победить Умара Нурмагомедова

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с экс-претендентом на титул россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мераб уверенно забрал третий, четвертый и пятый раунды. Немного шоу, уверенный контроль… Я отдал победу Мерабу. Начиная с третьего раунда, он пошёл вперёд и задал темп. Он показал, как победить Нурмагомедова», — сказал Баутиста на пресс-конференции.

