Умар Нурмагомедов: Двалишвили хочет, чтобы я подрался 10 раз перед реваншем, а он ушёл

Бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) UFC россиянин Умар Нурмагомедов высказался о потенциальном реванше с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

«Если вы спросите его, он скажет, что я должен подраться 10 раз [перед реваншем]. Чтобы он завершил карьеру. Что я могу сказать? Таков его настрой. Он может говорить всё, что захочет, но реальность будет другой. Он знает, что произойдёт в следующем бою. Он знает, что первый бой получился близким», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Марио Баутистой.