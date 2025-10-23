Скидки
Шон О’Мэлли сказал, в каком случае Двалишвили может проиграть в реванше с Яном

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли прокомментировал организацию поединка за титул между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Может ли Мераб проиграть бой с Петром? Если слишком поверит в свои руки. Я пересмотрел свой бой с Петром несколько дней назад, и пару раз он усадил меня на задницу своими двойками, очень быстрыми и сильными. Если Мераб решит пойти в размен с Яном в стойке, это может закончиться для него поражением», – сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

