«Я перестал слушать своё тело». Де Риддер объяснил поражение от Аллена

Боец среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландец Ренье де Риддер прокомментировал поражение в поединке с американцем Бренданом Алленом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

Напомним, де Риддер уступил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвёртом раунде.

«Если мы тренировались, то вы знаете, что я склонен работать больше и усерднее остальных. Но за последние два лагеря я переусердствовал. Я был настолько зациклен на том, чтобы завоевать титул и быть готовым к шансу, что перестал слушать своё тело. И это проявилось в бою», — написал де Риддер в социальных сетях.