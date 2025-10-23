«Я перестал слушать своё тело». Де Риддер объяснил поражение от Аллена
Боец среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландец Ренье де Риддер прокомментировал поражение в поединке с американцем Бренданом Алленом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).
Напомним, де Риддер уступил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвёртом раунде.
UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен
«Если мы тренировались, то вы знаете, что я склонен работать больше и усерднее остальных. Но за последние два лагеря я переусердствовал. Я был настолько зациклен на том, чтобы завоевать титул и быть готовым к шансу, что перестал слушать своё тело. И это проявилось в бою», — написал де Риддер в социальных сетях.
