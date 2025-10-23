Скидки
«Я перестал слушать своё тело». Де Риддер объяснил поражение от Аллена

«Я перестал слушать своё тело». Де Риддер объяснил поражение от Аллена
Боец среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландец Ренье де Риддер прокомментировал поражение в поединке с американцем Бренданом Алленом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

Напомним, де Риддер уступил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвёртом раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

«Если мы тренировались, то вы знаете, что я склонен работать больше и усерднее остальных. Но за последние два лагеря я переусердствовал. Я был настолько зациклен на том, чтобы завоевать титул и быть готовым к шансу, что перестал слушать своё тело. И это проявилось в бою», — написал де Риддер в социальных сетях.

