Главная Бокс/ММА Новости

«Хотел повторить карьеру Хабиба». Умар Нурмагомедов рассказал, как справился с поражением

«Хотел повторить карьеру Хабиба». Умар Нурмагомедов рассказал, как справился с поражением
Бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) UFC россиянин Умар Нурмагомедов рассказал, как справился с первым поражением в карьере.

«Изначально я был расстроен, конечно, сразу после боя… Но потом я понял, что MMA это не всё, что есть в жизни. Как и идеальный рекорд. Конечно, я ожидал, что моя карьера будет такой же, как у Хабиба, я хотел повторить его результат, но у нас есть много чемпионов, таких как Жорж Сен-Пьер… Он проигрывал много раз, но у всех взял реванш. И все признают, что он один из величайших. Думаю, что мой путь будет похож на путь Ислама [Махачева]. Но, так или иначе, я стану чемпионом», — сказал Нурмагомедов в интервью TNT Sports.

