Пэдди Пимблетт сказал, кто должен стать его следующим соперником в UFC

Пэдди Пимблетт сказал, кто должен стать его следующим соперником в UFC
Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о следующем выступлении.

«Сейчас я пытаюсь получить бой… Я думал, что подерусь с Джастином Гэтжи в Абу-Даби в октябре, но он отсиживается. Мне действительно не с кем драться, кроме Илии Топурии. Думаю, всё бы уже решилось, если бы он подписал контракт, но он тянет время», — приводит слова Пимблетта издание Marca.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою на UFC 314 в апреле британец победил техническим нокаутом бывшего претендента на титул американца Майкла Чендлера.

