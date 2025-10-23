Уиттакер заявил о готовности сразиться со Стриклендом на турнире UFC в Белом доме

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер заявил о готовности сразиться с американцем Шоном Стриклендом на турнире организации в Белом доме, запланированном на лето 2026 года.

«Я бы с удовольствием сразился с Шоном Стриклендом перед Белым домом. Это грандиозное событие. Когда у вас ещё появится возможность подраться перед Белым домом?

Я долгое время пытаюсь устроить бой со Стриклендом, мне он нравится. Мы давно дерёмся на одних позициях. Он третий номер рейтинга, и это возвращает меня в дискуссию, в которой я хочу оказаться. Будет весёлый бой», — приводит слова Уиттакера FOX Sports Australia.