«Могу пойти в глубокие воды». Ган заявил о готовности к драке с Аспиналлом на UFC 321

Французской боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган заявил о готовности принять встречный бой в поединке с действующим чемпионом британцем Томом Аспиналлом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Все знают о моей сильной стороне. И все знают его сильные стороны. Я отлично удерживаю дистанцию и способен продержаться до второго раунда. И наоборот, если я захочу, я могу быстро начать в первом раунде. Возможно, отправиться в глубокие воды», — приводит слова Гана издание MMA Fighting.

Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом