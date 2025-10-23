Скидки
«Могу пойти в глубокие воды». Ган заявил о готовности к драке с Аспиналлом на UFC 321

«Могу пойти в глубокие воды». Ган заявил о готовности к драке с Аспиналлом на UFC 321
Комментарии

Французской боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сириль Ган заявил о готовности принять встречный бой в поединке с действующим чемпионом британцем Томом Аспиналлом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Все знают о моей сильной стороне. И все знают его сильные стороны. Я отлично удерживаю дистанцию и способен продержаться до второго раунда. И наоборот, если я захочу, я могу быстро начать в первом раунде. Возможно, отправиться в глубокие воды», — приводит слова Гана издание MMA Fighting.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

