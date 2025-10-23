Скидки
Бокс/ММА

«Все, кто говорит о глубоких водах, теряют сознание». Аспиналл ответил на заявление Гана

«Все, кто говорит о глубоких водах, теряют сознание». Аспиналл ответил на заявление Гана
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал заявление своего соперника француза Сириля Гана. Напомним, ранее Ган заявил, что готов к драке в стойке с Аспиналлом в их поединке, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Он действительно сказал «глубокие воды»? Все, кто говорит о глубоких водах, теряют сознание в первую минуту», — приводит слова Аспиналла издание MMA Fighting.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

Подготовка чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби

