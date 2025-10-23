Волков выбрал желаемого соперника между Аспиналлом и Ганом в случае победы на UFC 321

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков заявил, что реванш с британцем Томом Аспиналлом является для него более предпочтительным, чем с французом Сирилем Ганом.

«Мой приоритет — сразиться с Томом Аспиналлом. Я уже дрался с Ганом и показал себе, что могу побить его. А вот с Томом я хотел бы подраться снова и показать более убедительный бой, чем в первый раз», — сказал Волков на пресс-конференции.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Александр Волков сразится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.