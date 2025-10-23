«День или два переживал». Волков рассказал, как справился с поражением от Сириля Гана

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал, как отнёсся к спорному поражению в поединке с французом Сирилем Ганом, состоявшемся в декабре на турнире UFC 310.

Напомним, Волков проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов, что вызвало споры.

«Порой это случается в UFC, в клетке. Конечно, я переживал, день или два, но затем я это принял. Вместо того чтобы думать о чём-то плохом, лучше попытаться понять, что я мог сделать лучше и как улучшить свои навыки. Я снова начал тренироваться. Мне это легко далось», — сказал Волков на пресс-конференции.