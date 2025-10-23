Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«День или два переживал». Волков рассказал, как справился с поражением от Сириля Гана

«День или два переживал». Волков рассказал, как справился с поражением от Сириля Гана
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал, как отнёсся к спорному поражению в поединке с французом Сирилем Ганом, состоявшемся в декабре на турнире UFC 310.

Напомним, Волков проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов, что вызвало споры.

«Порой это случается в UFC, в клетке. Конечно, я переживал, день или два, но затем я это принял. Вместо того чтобы думать о чём-то плохом, лучше попытаться понять, что я мог сделать лучше и как улучшить свои навыки. Я снова начал тренироваться. Мне это легко далось», — сказал Волков на пресс-конференции.

Материалы по теме
Волков выбрал желаемого соперника между Аспиналлом и Ганом в случае победы на UFC 321
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android