Молдавский поделился ожиданиями от поединка Волкова и Алмейды на UFC 321

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский поделился ожиданиями от поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Думаю, бой будет интересный. Саша постарается работать в стойке. А Жаилтон постарается пробарывать. Очевидно, увидим столкновение двух стилей», — сказал Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

