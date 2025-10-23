Скидки
Молдавский поделился ожиданиями от поединка Волкова и Алмейды на UFC 321

Комментарии

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский поделился ожиданиями от поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

«Думаю, бой будет интересный. Саша постарается работать в стойке. А Жаилтон постарается пробарывать. Очевидно, увидим столкновение двух стилей», — сказал Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

