Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Мурзаканов отреагировал на поражение Анкалаева в реванше с Перейрой

Азамат Мурзаканов отреагировал на поражение Анкалаева в реванше с Перейрой
Комментарии

Российский боец UFC Азамат Мурзаканов прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Анкалаев уступил техническим нокаутом в первом раунде и лишился чемпионского титула в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Больше, чем результат, меня удивил ход боя. Почему так получилось? Тяжело сказать. После боя говорили, что какие-то проблемы были у Магомеда. Возможно, это и повлияло», — приводит слова Мурзаканова «РБ Спорт».

Ранее Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой.

Материалы по теме
Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой

Перейра вернулся в шиномонтаж после победы над Анкалаевым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android