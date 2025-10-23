Азамат Мурзаканов отреагировал на поражение Анкалаева в реванше с Перейрой

Российский боец UFC Азамат Мурзаканов прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Анкалаев уступил техническим нокаутом в первом раунде и лишился чемпионского титула в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Больше, чем результат, меня удивил ход боя. Почему так получилось? Тяжело сказать. После боя говорили, что какие-то проблемы были у Магомеда. Возможно, это и повлияло», — приводит слова Мурзаканова «РБ Спорт».

Ранее Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой.

