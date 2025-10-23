Скидки
Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от боя Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста

Российский боец ММА Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от предстоящего поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Умар подойдёт к поединку более раскрепощённым. У него сильная команда, которая, уверен, смогла ему доказать, что потеря «нолика» ничего не значит. Теперь Умар будет ещё более уверен в себе. Баутиста — это далеко не Мераб и даже не Сэндхаген, на мой взгляд. Да, бой может получиться непростым, но я ни капли не сомневаюсь в Умаре. Нет компонента, в котором Марио будет сильнее. В стойке Умар его перебьёт, в борьбе Умар тоже сильнее. Главное – никуда не торопиться. Не надо гнаться за финишем. Если будет следовать геймплану, то всё будет чётко. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

