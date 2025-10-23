Скидки
Волков: Ган способен затащить Аспиналла в поздние раунды

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Думаю, у Аспиналла больше шансов на победу. На бумаге он выглядит лучше. Но Сириль Ган способен затащить Тома в глубокие воды, в поздние раунды. Посмотрим, мы ещё не видели Тома в долгом бою. Будет интересно», — заявил Волков на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

