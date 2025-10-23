Скидки
Дана Уайт ответил, в каком случае Умар Нурмагомедов станет претендентом на титул UFC

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов задал вопрос на пресс-конференции главе организации Дане Уайту, станет ли он претендентом на чемпионский титул в случае победы над американцем Марио Баутистой.

Нурмагомедов: Дана, если я выиграю, этот бой будет носить статус претендентского?

Уайт: Если вы удивите и порадуете публику, да.

Нурмагомедов: Окей, мы сделаем это.

Напомним, поединок Нурмагомедов – Баутиста состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки:

