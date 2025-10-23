Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста провели битву взглядов перед боем на UFC 321

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов и его соперник американец Марио Баутиста провели битву взглядов перед своим поединком, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

В своём последнем бою на UFC 311 в январе Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили. Баутиста на UFC 316 в июне победил единогласным решением соотечественника Патрика Микса.

