Том Аспиналл и Сириль Ган провели битву взглядов перед боем на UFC 321

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл и его соперник француз Сириль Ган провели битву взглядов перед своим поединком, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 304 в июле 2024 года, Том Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Сириль Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

Подготовка Тома Аспиналла к поединку за титул UFC с Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби: