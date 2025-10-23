Умар Нурмагомедов ответил на слова Баутисты, пообещавшего финишировать его

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов прокомментировал слова своего соперника американца Марио Баутисты, ранее пообещавшего досрочно завершить поединок с россиянином.

«Думаю, я просто должен показать своё лучшее выступление. Если он говорит, что готов финишировать меня – окей. Но я покажу все свои навыки. Сделаю всё, чтобы закатить отличное зрелище», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, поединок Нурмагомедов – Баутиста состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки: