Умар Нурмагомедов ответил на слова Баутисты, пообещавшего финишировать его

Умар Нурмагомедов ответил на слова Баутисты, пообещавшего финишировать его
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов прокомментировал слова своего соперника американца Марио Баутисты, ранее пообещавшего досрочно завершить поединок с россиянином.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Думаю, я просто должен показать своё лучшее выступление. Если он говорит, что готов финишировать меня – окей. Но я покажу все свои навыки. Сделаю всё, чтобы закатить отличное зрелище», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, поединок Нурмагомедов – Баутиста состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

